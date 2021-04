War "WandaVision" der mutige, wenn auch nicht vollends geglückte Versuch, das Superhelden-Universum von Marvel neu zu denken, so verbietet sich der zweite Serien-Ableger auf Disney+ derartige Experimente. Zur Halbzeit (drei von sechs Episoden) ist klar: "The Falcon And The Winter Soldier" ist ein ins Streamingformat gepresster Marvel-Kinofilm, der die bewährte Formel aus atemberaubender Action und flapsigen Sprüchen nicht variiert.