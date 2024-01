Die Franzosen haben offenbar den Miraculix in der Küche stehen", so die Mutmaßung des sympathischen ORF-Ski-Kommentators Oliver Polzer bei der gestrigen ORF-Live-Übertragung der ersten Abfahrt in Kitzbühel. Hinter dem mittelschwer verklausulierten Schmäh steckt die Tatsache, dass die französischen Abfahrer jenen der rot-weiß-roten Equipe auffallend überlegen sind. Merde!