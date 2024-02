„Vater“: Ein starkes Drama über Armut

Goran Bogdan als Nikola in "Vater"

"Ich will mich beschweren“, sagt der Serbe Nikola im Film „Vater“, der heute um 21.50 Uhr erstmals auf Arte zu sehen ist, mehrmals. Das offenbar korrupte lokale Jugendamt hat dem Hilfsarbeiter die Kinder weggenommen, nachdem seine Frau einen Suizidversuch unternommen hatte. Arbeit gibt es kaum und ihr Mann wird um seinen Lohn betrogen, erfahren wir. Um seine Kinder wieder sehen zu können, will Nikola hunderte Kilometer zu Fuß bis zum zuständigen Ministerium in Belgrad gehen.