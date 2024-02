Am Freitag startet die ARD um 20.15 Uhr eine neue Reihe mit Stefanie Reinsperger in der Hauptrolle: „Die Großstadtförsterin“. Die Niederösterreicherin spielt darin die engagierte, aber etwas eigenbrötlerische Försterin Jana. Ihre beste Freundin Aylin, die ein hohes Amt in der Berliner Umweltstadtpolitik ausübt, hat sie als Leiterin eines Reviers im Berliner Wald geholt.