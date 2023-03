"Des isch jetzt blöd, wenn du den Mario wiedersiehst – und der isch tot dabei", sagt der nicht so helle Hannes Taubenbaum (Frederik Bott) zu seiner Schwester Lisa (Anna Fischer). Lisa ist Marios Ex, "Die Bestatterin" in der schwäbischen Einöde und Heldin des "Donnerstags-Krimis" in der ARD. Witzig, dass auf das Genre der Reihe hingewiesen wird, obwohl sich das Fernsehen ohnehin zu 80 Prozent kriminell verwirklicht.