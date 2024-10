TV-Kritik: Ungewöhnlicher "Tatort" als History-Krimi

Der gestrige Tatort Wiesbaden (20.15 Uhr, ORF 2/ARD) mit Ulrich Tukur als Ermittler Felix Murot fällt unter die Kategorie außergewöhnlich, sowohl in Bezug auf die Idee als auch auf die Umsetzung. Geschätzte 95 Prozent der Handlung spielen während des Zweiten Weltkriegs. Im Mittelpunkt steht der Kriegsverbrecher Hagen von Strelow, dem 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg der Prozess gemacht wird. Murot und seine Kollegin Magda Wächter sollen ihn am Flughafen in Empfang nehmen.