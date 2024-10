TV-Kritik: Politisches Gezerre um Italiens Literatur

Pünktlich vor Beginn der Frankfurter Buchmesse am Mittwoch setzt sich Arte in einer neuen Doku kritisch mit der Kulturpolitik von Ehrengast Italien auseinander: In „Kulturkampf auf Italienisch“ (heute, 22.45 Uhr, nachzuschauen in der Arte-Mediathek) beleuchtet Regisseur Christoph Goldmann, wie die rechtskonservative Regierung Meloni versucht, ihren Einfluss auf die Kultur auszuweiten.