TV-Kritik: Mäßige Komödie mit ungenutztem Satire-Potenzial

Franziska Machens und Rainer Bock in der neuen ARD-Komödie

"Heimat ist wahrscheinlich so etwas wie Cholesterin – das wird erst ab einem gewissen Alter relevant“, sagt die Pharmavertreterin Sonja Stellbrink (Franziska Machens) im neuen Fernsehfilm „Vorübergehend glücklich – Vredenhorst“, der heute um 20.15 Uhr auf ARD zu sehen ist (Teil zwei folgt am 22. 3.). Es ist einer der witzigsten Sprüche in der ansonsten mäßigen Komödie.