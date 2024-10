"Auf so eine Idee muss man erst einmal kommen.“ Wenn dieser Satz in einem Krimi fällt, kann man das als verstecktes Selbstlob des Drehbuchautors auffassen. In diesem Fall kann man dem aber getrost zustimmen. Mit feinem Humor und kreativen Einfällen ist der neue Film „Verzockt“ der Reihe „Ein starkes Team“ (heute, 20.15 Uhr, ZDF) durchsetzt.