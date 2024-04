„The Sympathizer“: Kluge und spannende Satire

lle Kriege werden zweimal ausgefochten“, heißt es im Vorspann der neuen HBO-Miniserie „The Sympathizer“ („Der Sympathisant“). „Das erste Mal auf dem Schlachtfeld, das zweite Mal in der Erinnerung.“ Die Adaption des gleichnamigen Romans von Viet Thanh Nguyen will den Vietnamkrieg (1955 -1975) aus der Sicht der Vietnamesen zeigen und damit der in der Popkultur dominanten US-amerikanischen Perspektive etwas entgegensetzen. Das macht die spannungsgeladene