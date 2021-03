Sie gießt Balsam auf vom Distanzhalten geschundene Seelen: "Tanze Tango mit mir", so der Titel der Tragikomödie (gestern, ARD), mag sich nicht nur Frank wünschen. Ein Mann, mit dem es das Leben gerade nicht so gut meint. Die digitale Welt hat ihn den Job in der Bank gekostet, dazu kommt ein Herzinfarkt.