Stefan Raabs Rückkehr: Nur der Sender ist neu

Stefan Raab in der ersten Ausgabe seiner neuen Show

"Nach fast zehn Jahren Sommerpause kehrt er zurück“, so wird Stefan Raab zum Auftakt der Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ angekündigt, ehe er selbst singend droht: „Raab is back in town, jetzt gibt’s aufs Maul.“ Unter dem ungelenken Titel vereint der TV-Star seine erfolgreichen früheren Shows „TV-Total“ und „Schlag den Raab“. Der heute 57- jährige deutsche Komiker hatte sich eigentlich 2015 als TV-Moderator