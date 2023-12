"Soko Leipzig" bietet keine Zuflucht vor Kitsch

Anna Stieblich (l.), Daniel Steiner (2.v.l.), Johannes Hendrik Langer (3.v.l.), Amy Mußul 3.v.r., Melanie Marschke (2.v.r.) und Marco Girnth (r.) in der neuen Folge von "SOKO Leipzig"

Wer heute im vorweihnachtlichen Fernsehprogramm in Krimis Zuflucht vor Kitsch sucht, findet sie in „Soko Leipzig – das Weihnachtswunder“ (21.15 Uhr, ZDF) nicht. Nomen est omen. Zur Handlung: Gerade als die erschöpften Vertreter der Exekutive kurz vor dem Heiligen Abend auf einem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken und Pläne für die Feiertage besprechen, stiehlt ein als Santa Claus verkleideter Mann Ermittler Jan Maybach (Marco Girnth) die Pistole und schießt ihn an. Kurz darauf