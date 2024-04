"Das Einzige, was er tut, ist segeln, trinken und Verantwortung meiden“, sagt Mr. Greenleaf in der neuen Netflix-Serie „Ripley“ über seinen Sohn Richard. Tom Ripley soll den Taugenichts in Neapel finden und überreden, nach New York zurückzukehren. Was niemand ahnt: Ripley ist ein professioneller Betrüger.