Eine Frau durchsucht am Kleiderständer einer Boutique die Angebote. Als überfalle sie eine schreckliche Erinnerung, beginnt sie zu zittern und bricht zusammen. So begann gestern der ARD-Film "Ramstein – Das durchstoßene Herz". Es ist der Versuch, die physischen und psychischen Folgen der Flugshow-Katastrophe vom 28. August 1988 am US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinlandpfalz auszuleuchten.