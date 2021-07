Die Sorge um seine vierjährige Tochter hat den australischen Filmemacher Damon Gameau zu seiner Dokumentation "Wir retten die Welt" (gestern, ORF eins) inspiriert: Wie könnte die Welt 2040 sein, wenn wir die besten Strategien nutzen, die es heute schon gibt? Seine "Übung in wissenschaftlich fundierten Träumen" (per Selbstdefinition) stellt Projekte vor: Dezentralisierter Gemeinschaftsstrom in einem Dorf in Bangladesch. Car-Sharing in Metropolen.