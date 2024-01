Mini-Serie „Haus aus Glas“ – ein starkes Kammerspiel

Die Vögel zwitschern, kleine Wellen bewegen sich auf dem Wasser des Swimming-Pools einer Villa, und die Sonne hüllt die luxuriöse Szenerie in betörendes Licht. Wohlfühlatmosphäre kommt in der neuen Miniserie „Haus aus Glas“ aber nie auf. Die ersten zwei Folgen waren gestern in der ARD zu sehen. Die jüngste Tochter Emily (hervorragend: Sarah Mahita) heiratet, aber ausschließlich im engsten Kreise der Familie.