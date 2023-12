"Match in Paradise": Wenn die Frau nix im Schädl hat, hat sie nirgends nichts

Für besonders Schmerzbefreite im Bereich des voyeuristisch dominierten Streamens brechen am Montag rosige Zeiten an. Der kostenlose Streamingdienst Joyn offeriert 14 Wochen lang jeden Montag eine Folge der Dating-Realityshow "Match in Paradise". Für Partner suchende Zeitgenossen zur Erklärung: Damen und Herren treffen einander nicht schüchtern auf einen ersten Kaffee, sondern via Dating-App auf dem Handy.