Das Ermittlerteam in Fuseta: Leander Lost (Jan Krauter, li.), Carlos Esteves (Daniel Christensen, Mitte) und Graciana Rosado (Eva Meckbach).

Das bezaubernde Städtchen Fuseta an der Atlantikküste Portugals erstrahlt in sonnendurchtränktem Glanz. Die Idylle wird im neuen Krimi-Zweiteiler „Spur der Schatten“ der Reihe „Lost in Fuseta – ein Krimi aus Portugal“ zerstört, als die Polizistin Teresa nicht zum Dienst erscheint. Alles deutet auf Entführung hin.