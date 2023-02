Liebe am Telefon

Dass eine starbesetzte Komödie nicht unbedingt beste Unterhaltung garantieren muss, beweist aktuell "Your Place Or Mine" auf Netflix. Trotz einer Traumbesetzung mit Ashton Kutcher und Reese Witherspoon kommt die mühsam zusammenkonstruierte Komödie auf ihrer krampfhaften Suche nach Originalität nicht in Schwung. Im Mittelpunkt stehen Peter (Kutcher) und Debbie (Witherspoon), die seit 20 Jahren die besten Freunde sind – aber, bis auf eine Liebesnacht, nicht mehr.