Ein Todkranker will die letzten Tage seines Lebens friedlich in einem Dorf verbringen. Daraus wird nichts. Weil die Dorfbewohner ihren sizilianischen Wirt mit der Mafia im Bunde wähnen, lanciert dieser aus Rache das Gerücht, der Fremde sei ein Killer. Ehe der sich’s versieht, steckt er mitten in einer Verschwörung.