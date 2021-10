Der Serienmörder Kai Korthals sitzt in der forensischen Abteilung eines Gefängnisses. Als Mitglied der Häfen-Theatergruppe rezitiert er Schillers "Räuber" derart intensiv, dass er damit einen Gefängnisaufstand provoziert. Kai, der Frauenmörder, flieht. Er sucht Frauen heim, die ihm Liebesbriefe ins Gefängnis geschickt haben. Doch letztlich will Kai nur eines: beweisen, dass er eigentlich ein guter Mensch ist. Was allerdings in einem Blutbad mit abschließendem Suizid Kais endet.