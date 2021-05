Ein Zombie-Film erobert die Charts von Netflix: "Army Of The Dead" in der Regie von Zack Snyder ("Justice League"). Prinzipiell gelten Untote als Garant für spritzigen Horror. Doch Snyder setzt dieses Prinzip außer Kraft, indem er jeden langweilt, der Hollywoods Blockbuster der vergangenen 20 Jahre auch nur am Rande mitbekommen hat. "Army Of The Dead" dreht sich um eine Zombieinvasion in Las Vegas.