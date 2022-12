Der entscheidende Satz fällt in Minute 35: "Mm, ich fühle mich schon wie in einem Bianca-Lund-Roman", sagt sie, im Bett in seinen Armen liegend. Der erste Kuss eine Minute zuvor war noch im See. In einem Bianca-Lund-Roman geht es mit der Liebe schnell. Der Name sagt Ihnen nichts? Kein Grund zur Sorge.