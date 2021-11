Nur weg. Die aktuelle Situation mag diesen Wunsch schüren. In eine andere Welt abtauchen lässt die Reihe Universum (gestern, ORF 2). "Kolumbien – Das entfesselte Paradies" lädt in die erhabene Schönheit unberührter Natur, jenseits von Rebellengruppen an der Grenze zu Venezuela. Es gibt kein unversehrtes Paradies auf Erden.