Eine grandiose schwedische Serie über den Versuch, der inneren Kälte zu entfliehen

Ab in die Wärme – Ende Jänner auch hierzulande ein verständlicher Wunsch. Nicht nur das eisige Klima ihrer Heimat, sondern auch die Kälte in ihrem Leben wollen vier Schweden in der – zu Unrecht – wenig bekannten, aber derzeit in der Arte-Mediathek zu sehenden Serie „30 Grad im Februar“ hinter sich lassen. Unabhängig voneinander zieht es sie nach Thailand.