"Eine Prinzessin muss heutzutage gepflegt aussehen“, sagt die „Monarchie-Expertin“ eines schwedischen Boulevard-Blattes in der ZDF-Dokumentation „Jung, weiblich, Prinzessin“ (gestern, 20.15 Uhr), „so schrecklich“ das auch zu sagen sei. Kritik an diesem Bild kommt in der Dokumentation aber zu kurz.