Peter Rapp, Showlegende, Dauergast in österreichischen Wohnzimmern, als die Bilder noch in Schwarzweiß laufen lernten: Am 14. Februar wird der Moderator 80 Jahre alt, heute widmet ihm ORF 2 ab 22.20 Uhr ein Special. Zunächst wird Rapp in seiner eigenen Sendung "Als wäre es gestern gewesen" zu Gast sein. 90 Minuten lang sind beim reiferen Fernsehpublikum "Aahs", "Oohs" und "Stimmt, das hat der Rapp ja auch gemacht"-Reaktionen garantiert.