Knapp fünf Jahre ist es her, dass der Teufel beschloss, die Hölle zu verlassen, um in Los Angeles, der Stadt der Engel, zu urlauben. Seitdem sieht man Lucifer Morningstar, gespielt vom Briten Tom Ellis, in der Serie "Lucifer" dabei zu, wie er sich vom versauten Vollstrecker und gefallenen Engel mit göttlichem Vaterkomplex zum empathischen Berater an der Seite von Detective Chloe Decker (Lauren German) mausert.