Der alte "Alte"

Am Freitag startet um 20.15 Uhr auf ORF 2 und ZDF die neue Staffel des Münchner Krimiklassikers "Der Alte", in der Jan-Gregor Kremp noch zwei Folgen den alten "Alten" gibt, bevor Thomas Heinze als neuer "Alter" übernehmen wird. Ein etwas komplizierter Staffelbeginn. Kremp gibt einen düsteren Kommissar, dem in den gesamten 58 Minuten kein Grinser über die Lippen kommt und den (wohl in weiser Voraussicht auf sein baldiges Film-Ende) Gesundheitsprobleme plagen.