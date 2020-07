Mit Staffel 3 endet die erste deutschsprachige Netflix-Produktion "Dark". Dass das von Baran bo Odar und Jantje Friese erdachte Drama zur Erfolgsgeschichte avanciert, die sogar in den USA Millionen Seher begeistert, war kaum abzusehen. Denn "Dark" ist zwar faszinierend, aber auch extrem komplex. Was als Zeitreise-Thriller über verschwundene Kinder in einer Kleinstadt startete, wuchs sich zu einem Sci-Fi-Epos mit unzähligen Zeitebenen und Parallelwelten aus.