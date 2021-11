Gestern war wieder so ein Tag, da hat man sich schon am frühen Nachmittag vor den Fernseher gesetzt, weil halt wieder mal schlechte Corona-News von Politikern mit tragisch anmutenden Gesichtsausdrücken verkündet worden sind. Und weil man sich als gelernter Politiker unterschiedlicher Couleurs nicht abspricht, galt es gleichzeitig dem Gesundheitsminister auf ORF 2 und Landeshauptmann Thomas Stelzer im Livestream Aufmerksamkeit zu schenken. Was ist uns medientechnisch aufgefallen? Wolfgang