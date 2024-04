Mutiger Madu

"Alle sagen, dass Tanzen nichts für Buben ist", sagt Anthony Madu. "Ich höre nicht auf sie und mache trotzdem weiter." Zum ersten Mal ging der Bub aus Nigeria 2020 viral, als er ein Video postete, in dem er tanzend im Regen zu sehen war. Nun hat Disney+ die Geschichte aufgegriffen und zeigt in der bewegenden Doku "Madu", wie der 12-Jährige von seinem Zuhause in Lagos auszieht, um in der renommierten britischen Ballettschule Elmhurst Tanz zu studieren.