Die "Schwarzwaldklinik" der Zukunft

Die "Schwarzwaldklinik" macht auf Science-Fiction: Widmete sich die Krankenhausserie "Charité" bisher der Geschichte des berühmten Berliner Krankenhauses, switcht sie in der vierten Staffel, die gestern mit einer Doppelfolge begann (20.15 Uhr, ARD, nachzusehen in der ARD-Mediathek), in die Zukunft.