Drei Freundinnen lassen sich mitten in einem Wald in Bremen aussetzen, um gemeinsam den Weg nach Hause zu suchen. Was nach einem fröhlichen Abenteuer in der Natur klingt, endet im heutigen "Tatort Bremen" (20.15 Uhr, ORF 2/ARD) tödlich – denn eine der drei Frauen überlebt die Nacht im Freien nicht.