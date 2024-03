"Blick ins Kastl": "Kommissar Dupin" lädt heute zum Wohlfühl-Krimi (ARD, 20.15 Uhr)

Auch wenn ihn sein jüngster Fall (heute, 20.15 Uhr, ARD) in den Flitterwochen ereilt. Er hat seine Kollegin Claire (Christina Hecke) geheiratet. "Bretonischer Ruhm", so der Folgentitel, liegt im Namen. Es geht um Familienclans, um die Ehre, die Sehnsucht nach dem "besseren Leben". Um Geld oder Liebe - das ist die Frage in diesem Fall. Arbeit oder Liebe ist jene im jungen Eheglück.