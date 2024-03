Blick ins Kastl: Ein Wunsch zu viel

Einen Ausflug nach Irland unternimmt Lindsay Lohan in ihrer neuen Romantikkomödie "Irish Wish" – und die Landschaftsaufnahmen der grünen Insel sind so ziemlich das Spannendste an diesem Film. Trotzdem zieht der Film beim Streaming-Publikum und belegt derzeit Platz eins der meistgesehenen Filme auf Netflix in Österreich. Lohan spielt in "Irish Wish" die leicht tollpatschige Lektorin Maddie, die nur Augen für den erfolgreichen Autor Paul Kennedy (Alexander Vlahos) hat.