"Hubert ohne Staller": Von Charme bis Scham

Vorige Woche startete die zwölfte Staffel der Krimireihe "Hubert ohne Staller". In der zweiten Folge ermitteln am Mittwoch, 7. Februar, (18.50 Uhr, ARD) Franz Hubert (Christian Tramitz) und Reimund Girwidz (Michael Brandner) in einer psychiatrischen Klinik, nachdem eine Patientin (Mavie Hörbiger) auf der Flucht mit einer Schere in der blutigen Hand in der Bäckerei aufgefunden wird. Als die Polizisten die stumme Patientin zurückbringen, finden sie in ihrem Zimmer eine tote Krankenschwester.