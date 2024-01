Blick ins Kastl: Wenn viele Tölpel wenige Schnösel finanzieren

Es werden euch die Augen bluten, wenn ihr eure Konten checkt", schreit Christopher Komann (Robin Sondermann) seine Mitarbeiter an, als würde er sie auf einen Krieg einschwören. In der Kölner "Tatort"-Folge "Pyramide" ist Komann Chef der hochspekulativen Investment-Firma "Concreta". Als er seine Laufburschen wieder einmal zum Kampf für seinen Profit anstachelt und bei ihnen die nackte Gier entfacht, hält ihm sein Spezi und Ex-Bundeswehr-Soldat Rocko (Oleg Tikhomirov) eine Pistole an den Kopf.