16 Menschen überlebten 72 Tage lang in Eiseskälte in den Anden.

Ein Filmstoff, den das Leben geschrieben hat – und nur so kann man auch glauben, was passiert ist: Im Oktober 1972 stürzte ein Flugzeug in den Anden ab, das eine Rugby-Mannschaft, ihre Freunde und Familienmitglieder zu einem Spiel nach Chile hätte bringen sollen. Von den 45 Passagieren und Crewmitgliedern überlebten 16 Menschen 72 Tage lang bei Eiseskälte – weil sie das Fleisch ihrer toten Freunde gegessen hatten.