Ein Pastor, der an das Gute im Menschen glaubt, gerät mitten in das Böse: Weil er geflohene Häftlinge dabei ertappt, als sie in seiner Kirche auf der Suche nach einst verstecktem Diebesgut – Diamanten – sind, werden er und seine Familie im Film "Tödliche Gier" (gestern, ORF 2) als Geiseln genommen.