"Orion und das Dunkel": So unterhaltsam können Ängste sein

Orion ist ein ängstlicher Bub. Er fürchtet sich vor Bienen, Gelsen und Hunden, hat Angst, in der Schule falsche Antworten zu geben, ausgelacht zu werden, sich beim Sport umzuziehen. Die größte Angst hat er aber vor der Dunkelheit. Wie er diese überwindet, zeigt so entzückend wie witzig "Orion und das Dunkel", derzeit Platz drei unter den meistgesehenen Filmen auf Netflix in Österreich. Eines Nachts lädt das Dunkel Orion ein, es bei seiner Arbeit zu begleiten.