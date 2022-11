Unbehagen begleitet einen von Anfang an durch die dreiteilige Miniserie "Der innere Winter" (gestern, arte). In einem eingeschneiten Landhaus sind Mutter und Tochter – deren Beziehung nicht ungetrübt scheint – am Weihnachtsabend allein, der Vater steckt im Auto im Schnee fest. Anonyme Anrufe, ein Schatten vor dem Fenster. Ein Video der schlafenden Empfängerin am Handy. Sind beide wirklich allein? Oder verwechselt die an ihrem Roman schreibende Mutter Fiktion und Realität?