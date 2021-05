Am 13. Mai wird Senta Berger 80 Jahre alt. Gestern begann auf Servus TV der Reigen der Interviews und (Zwischen-)Bilanzen. Der Anfang hat die Latte hoch gelegt. Senta Berger ist zwar als Mensch bekannt, der sich bei Interviews öffnet, aber hier wurde in einer schönen Umgebung das gar nicht immer schöne Leben einer inner- wie äußerlich wunderschönen Frau offenbart.