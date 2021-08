Eigentlich hätte der starbesetzte Serienmörder-Thriller "The Little Things" – jetzt exklusiv auf Sky abrufbar – bereits Mitte der Neunziger im Fahrwasser von "Das Schweigen der Lämmer" und "Sieben" erscheinen sollen. Doch selbst in Hollywood mahlen die Mühlen langsam. Und so wirkt der in den USA im Kino und auf HBO Max gestartete Film von John Lee Hancock mit seiner trostlosen Stimmung, den desillusionierten Charakteren und vorhersehbaren Plot-Twists aus der Zeit gefallen.