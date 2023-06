"Arnold" auf Netflix: Schwarzeneggers Lebensbeichte

Am 30. Juli wird Arnold Schwarzenegger 76 – aber auch im hohen Alter ist es bei Österreichs Weltstar mit dem Ruhestand nicht weit her. Erst im Mai hatte die Netflix-Serie "Fubar" mit Arnie in der Hauptrolle Premiere – nun lässt er in der dreiteiligen Netflix-Doku "Arnold" sein Leben Revue passieren. Und er tut das zu Beginn so, wie er sich vermutlich selbst am liebsten sieht: im dampfenden Whirlpool sitzend, eine Zigarre paffend, visionär in die Ferne blickend.