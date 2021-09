Einmal die toughe Kommissarin Jenny Berlin, einmal die tatkräftige Städterin Sophie, die unbedingt in die Berge übersiedeln will, nun die resolute Gerichtsvollzieherin Billy Kuckuck: Die gebürtige Grazerin Aglaia Szyszkowitz hat sich in den vergangenen 20 Jahren beharrlich einen Stammplatz in der deutschen Fernsehlandschaft erarbeitet.