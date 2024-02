"A Rainy Day in New York": Zu viele Klischees

"Du bist inzwischen alt genug für die unangemessene Wahrheit“, sagt die strenge, reiche Mutter beschämt zu ihrem Sohn Gatsby, in einem fast thronähnlichen Sessel sitzend. Wenn diese vornehme Frau als Stellvertreterin des Spießbürgertums anschließend ihre Vergangenheit gesteht, ist der gesellschaftskritische Schlüsselmoment in der romantischen Komödie „A Rainy Day in New York“ (morgen um 20.15 Uhr, auf Arte) erreicht.