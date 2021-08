In jüngster Zeit ist merkwürdig oft von der Steinzeit die Rede. Die einen drohen, unbotsame und unliebsame Staaten in die Steinzeit zurückzubomben, andere warnen vor einem Rückfall in die Steinzeit, der uns durch eine falsche Politik bevorstehe, und manche träumen sogar davon, wieder wie Steinzeitleute leben zu wollen.