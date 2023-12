Weihnachtskälte, Weihnachtswärme

Franz Xaver Gruber – Komponist "Stille Nacht, heilige Nacht": Der in Hochburg-Ach geborene Komponist setzte sich mit dem weltweit bekannten Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht" wohl ein ewiges Denkmal. Sein Leben verbrachte Gruber großteils in Salzburg. So war er unter anderem Lehrer in Arnsdorf, nördlich von Oberndorf bei Salzburg, wo "sein" Lied Premiere feierte.

Bild: APA/STILLE NACHT MUSEUM HALLEIN